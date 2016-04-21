ABD: Türkiye'de basın özgürlüğü konusundaki gidişat kaygı verici

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, basın özgürlüğüne getirilen sınırlamalar konusunda Türkiye’de “gidişatı kaygı verici bulduklarını” söyledi.

Kirby günlük basın brifinginde, biri Alman ve biri Rus, iki gazetecinin Türkiye’ye alınmamasıyla ilgili soruları yanıtlarken, Türkiye’de medya özgürlüklerinin durumuna dair “geniş kaygılarını” daha önce de net olarak ifade ettiklerini hatırlattı.

Amerika'nın Sesi'nden Mehmet Toroğlu'nun haberine göre, Sözcü Kirby, “Bu konuyu her gün tartışabiliriz ve ne yazık ki hemen hemen her bir gün bu tartışma Türkiye gibi ülkeleri de içerebilir. Burada görmeye başladığımız, bağımsız medyaya işlerini yapmalarına izin verme konusunda kaygı verici bir gidişat” diye konuştu.

Kirby şöyle devam etti:

“Özellikle Türkiye’de medya özgürlüğü konusundaki kaygılarımız hakkında bundan daha net ve şeffaf olabileceğimizi düşünmüyorum. Türkiye’de medya özgürlüklerine dair kaygılarımız uzun süredir var. Bunlar iyi biliniyor, kesin ve maalesef değişmedi.”

Gazetecilerin araştırma ve irdeleme hakkını tanımanın bir hükümetin zayıflığının değil, güçlülüğünün işareti olduğunu vurgulayan Kirby, bununla birlikte gazeteciler ve muhabirlerin de, bu araştırmalarında tarafsız, adil, dengeli ve girişken olma sorumluluğunun bulunduğuna dikkati çekti.

Bir soru üzerine Kirby, Türkiye’nin “müttefik, iyi bir dost ve DAEŞ’e karşı koalisyona kilit katkıda bulunan” bir ülke olduğunu belirterek, “Türkiye’nin demokrasisi bizim için önemli. Türkiye’nin başarılı olduğunu ve demokrasisinin tam potansiyeline eriştiğini görmeyi her şeyden çok istiyoruz” dedi.

Türkiye’de “basın özgürlüğüne getirilen sınırlamalar noktasında kaygı verici bir gidişat” olduğunu belirten Kirby, bu endişelerini gerek kürsüden gerekse de de Türk yetkililerle özel görüşmelerinde dile getirdiklerini kaydetti.

Kirby, “Türkiye ile ilişkimize, NATO üzerinden onlarla olan ittifakımıza değer veriyoruz ve DAEŞ’e karşı koalisyonun bir üyesi olarak gösterdikleri çabaları takdir ediyoruz. Bu ilişkiye değer verdiğimiz ve kendimizi iyi dostlar olarak gördüğümüz için de, medya özgürlüğü gibi bizi ilgilendiren bir konuda onlarla çok açık ve samimi görüşmeler yapıyoruz” diye konuştu.

Bir soru üzerine Kirby, “(Türkiye’de) Gazetecilere muamelede gözle görülür bir değişim olmamasından mutlu olup olmadığımızı soruyorsanız, tabi ki mutlu değiliz. Ve mutlu olmadığımız ve bunun Türkiye’nin, bölgenin, Türk halkının çıkarına olduğuna inanmadığımız için de bunu (endişelerimizi) gündeme getirmeye devam edeceğiz” dedi.