“ABD, Türkiye ile Kürtler arasındaki çatışmayı kışkırtıyor”

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 21 Ocak, (DHA)- Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Türkiye’nin Suriye askeri operasyonunun başlatmasının ABD’nin faaliyetlerinden kaynaklı olduğunu belirtti.

Facebook hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Kosaçev, ”Çok yönlü ve son derece zor olan bu çatışmanın yeni kayıplara yol açmasının yanı sıra bu gelişmeler Türkiye’nin de garantörü olan ve zaten zor geçen barış sürecini baltalayabilir” dedi.

Ankara’nın Kürtlerle uzun zamandır devam eden anlaşmazlıklarının olduğunu dile getiren Kosaçev, askeri operasyonun Washington’un kışkırtıcı faaliyetlerinden kaynaklandığını savundu.

Kosaçev şu şekilde devam etti:

”Suriye’de defalarca olduğu gibi bu ülkede çeşitli gruplar vasıtasıyla dış aktörler faaliyet gösteriyorlar, bu da ulusal barış sürecini olumsuz etkiliyor. Rusya bu konuda ihtiyatlı davranmalı ve Suriye’nin resmi yönetiminin yaklaşımına göre hareket etmelidir.”