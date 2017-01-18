ABD: Türkiye ile hedefleri belirledik, El Bab'da IŞİD'i havadan vurduk

ABD ordusu, Suriye'nin el-Bab kasabasındaki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) hedeflerine karşı, "hem Washington hem de Ankara'nın çıkarları doğrultusunda" hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

IŞİD'la savaşan koalisyonun Bağdat'taki sözcüsü Albay John Dorrian, son günlerde Türkiye ve Washington'ın "ortak çıkarları" doğrultusunda IŞİD'e dört hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Dorrian, "Söz konusu hedeflerin tahrip edilmesinin ortak çıkarımıza olduğu bir fırsat penceresi gördük" dedi ve hedeflerin Türkiye'yle ortak çalışma sonucu tespit edildiğini vurguladı.

Dorrian vurulan hedefler arasında bir zırhlı personel taşıyıcı ve IŞİD'e ait taktik birlikler olduğunu ifade etti.

Albay Dorrian, "Bu, yapmaya devam etmeyi beklediğimiz bir şey. IŞİD hedeflerini Suriye ve Irak'ta, bulundukları her yerde vuruyoruz" diye konuştu.

John Dorrian ayrıca hedeflerin Türkiye ve ABD'nin ortak çalışması sonucu bulunduğunu aktardı.

Hava saldırıları açıklamasına karşın, ABD'nin Türkiye'nin el Bab'daki operasyonuna karada ne ölçüde destek verdiği belirsis.

ABD'nin Suriye'deki politikası, özellikle de YPG'ye verdiği destek Ankara'yı kızdırmıştı.

Türkiye ayrıca, ABD öncülüğündeki koalisyona, Suriye'de hava saldırıları düzenlemesi için İncirlik Üssü'nü açmasına karşın, Washington'ı el Bab'ın IŞİD'den alınması için başlattığı operasyona yeterince destek vermemekle suçluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemdeki konuşmalarında Türkiye'nin Suriye'de IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonda yalnız bırakıldığını söylemişti.

Erdoğan, "Türkiye, Suriye kaynaklı tehditleri sınırları boyunca yaşarken hatta sınırlarımızın içine bombalar yağarken, NATO adeta olayın tamamen dışında tutuldu" demişti.

Erdoğan ayrıca, "Bugün de El Bab operasyonumuzda ne NATO'nun ne de bölgede güç bulunduran güya müttefik ülkelerin en küçük bir desteğini görmüyoruz. "Sözüm ona DEAŞ'a (IŞİD) karşı mücadele için kurulan koalisyon bugün DEAŞ'a en büyük zayiatı verdiren, örgütün belini kıran El Bab harekatına hiçbir katkı sunmuyor" diye konuşmuştu.