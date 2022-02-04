ABD: Türkiye değerli bir NATO müttefiki; Ukrayna konusunda birçok sert açıklamanın altında imzası var

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin değerli bir NATO müttefiki olduğunu ve NATO'nun Ukrayna-Rusya gerilimi hakkında yayınladığı birçok sert açıklamada imzası olduğunu belirtti.

Price'a çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında bir gazeteci, "Türkiye ile Ukrayna konusunda neden daha çok iletişim kurmadınız? Bunun sebebi yıpranan ikili ilişkiler mi?" diye sordu.

ABD Dışişleri Sözcüsü, "Baktığınızda göreceksiniz ki Türkler dahil son zamanlarda kurduğumuz bütün temaslarda Rusya ve Ukrayna durumunu gündeme getirdik" dedi.

Price, "Türkiye kıymetli bir NATO müttefikidir. Türkiye bir NATO ittifakı üyesidir. Türkiye, bu soruyla ilgili NATO'nun yaptığı birçok sert açıklamaya imzasını atmıştır" diye konuştu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinden önce yapılan açıklamada Price, "Herhangi bir ülkenin veya NATO müttefikinin Ukrayna'ya desteğini göstermek için yaptığı tüm girişimleri destekliyoruz" ifadelerini kullandı.