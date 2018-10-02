ABD: Türkiye çok önemli bir NATO müttefiki

ABD'nin NATO nezdindeki Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Brüksel'de Çarşamba günü başlayacak ve iki gün sürmesi beklenen NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde telekonferans sistemiyle brifing vererek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Büyükelçisi Hutchison, Ankara-Washington hattında yaşanan siyasi gerilime rağmen iki ülke savunma bakanları ve orduları arasında işbirliğinin sürdüğüne dikkat çekti.

Hutchison, DW Türkçe'nin papaz Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle ABD-Türkiye arasında tırmanan gerilimin NATO'da işbirliğini nasıl etkilediği şeklindeki sorusuna, "Türkiye çok önemli bir NATO müttefiki, bunda bir değişiklik yok” yanıtını verdi.

“Mattis ve Akar’ın ilişkileri çok güçlü”

Varşova’da geçtiğimiz günlerde yapılan NATO Askeri Komite toplantısı sırasında Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’ın görüştüklerine dikkat çeken Hutchison, “Yakın bir ilişkileri var” diye konuştu.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı ile Türk savunma yetkilileri arasında iyi ilişkiler olduğunu söyleyen ABD'nin NATO büyükelçisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle Savunma Bakanımız Mattis ile daha önce Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Türk Savunma Bakanı Akar arasındaki ilişkiler çok güçlü. Evet, ikili ilişkilerde herkes tarafından bilinen görüş ayrılıkları var ancak bu, ikili askeri diyaloğumuzu sürdürmemize engel olmadı ve NATO’da da Türkiye güçlü bir müttefik olmayı sürdürüyor… Türkiye üye olduğundan bu yana ittifakımızın tüm misyonlarına destek verdi. Muhakkak ki görüş ayrılıklarımıza rağmen birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve bu diyaloğumuzu da sürdürmeyi umuyoruz.”

“Adil külfet paylaşımında ilerleme kaydedildi”

Hutchison savunma bakanlarının gündemi hakkında da bilgi verdi. Savunma bakanlarının, 11-12 Temmuz tarihli NATO Zirvesi ortak deklarasyonundaki kararların uygulanması sürecini gözden geçireceklerini söyleyen Kay Bailey Hutchison, nükleer caydırıcılık yetkinliği, Rusya’ya karşı caydırıcılık ve ittifak üyesi ülkelere teröristlerin girişlerinin önlenmesi için yürütülen terörle mücadele çabalarının da ele alınacağını kaydetti.

NATO Hazırlık Girişimi ve Almanya'da kurulan NATO Müşterek Destek ve Etkinleştirme Komutanlığı hakkındaki çalışmaların da görüşüleceğini söyleyen Hutchison, adil külfet paylaşımında alınan mesafenin de gündem maddeleri arasında yer aldığını belirtti.

2024 yılına kadar üye ülkelerin savunma harcamalarını kendi gayri safi milli hasılalarının yüzde 2’sine denk gelecek şekilde yükseltmesi konusunda büyük bir ilerleme kaydedildiğine dikkat çeken ABD’li yetkili, “Sekiz üyemizin bu yıl bu oranı yakalamasını bekliyoruz, üyelerin üçte ikisi 2024 yılında bu oranı yakalama yolunda” bilgisini paylaştı.

Akar ilk kez bakan olarak katılacak

24 Haziran seçimleri sonrasında Savunma Bakanlığı görevini üstlenen Hulusi Akar Çarşamba günü ilk kez NATO Savunma Bakanları toplantısına bakan unvanıyla katılacak. Akar, NATO toplantılarına son olarak genelkurmay başkanı olarak katılmıştı.

Değer Akal / Berlin

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