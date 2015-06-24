Politika
ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden PYD açıklaması
'Bölge demografisini kalıcı olarak değiştirme çabalarının karşısındayız'
ABD Türkiye Büyükelçiliği Twitter hesabından ABD’nin Suriye’deki hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Hava saldırılarının PYD de dahil olmak üzere bölgede IŞİD'le savaşan gruplara destek vermeyi amaçladığını belirten "Büyükelçilik, Bölge demografisini kalıcı olarak değiştirme çabalarının karşısındayız, mültecilerin evlerine güvenli şekilde dönebilmelerini istiyoruz" dedi.
Büyükelçilik'ten yapılan açıklama şu şekilde:
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