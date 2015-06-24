ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden PYD açıklaması

ABD Türkiye Büyükelçiliği Twitter hesabından ABD’nin Suriye’deki hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Hava saldırılarının PYD de dahil olmak üzere bölgede IŞİD'le savaşan gruplara destek vermeyi amaçladığını belirten "Büyükelçilik, Bölge demografisini kalıcı olarak değiştirme çabalarının karşısındayız, mültecilerin evlerine güvenli şekilde dönebilmelerini istiyoruz" dedi.

Büyükelçilik'ten yapılan açıklama şu şekilde:

(1/4) ABD’nin keyfi ya da kasten sivilleri hedef alan hava saldırıları düzenlediğine dair medyada çıkan haberler kesinlikle yanlıştır. — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 24 Haziran 2015