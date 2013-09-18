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Politika

ABD: Türkiye angajman kuralları konusunda şeffaftı

Washıngton Yönetimi, Türkiye’nin Hatay’da sınır ihlali yapan bir Suriye helikopterini düşürmesinin ardından Ankara’ya bir gün sonra destek verdi

18 Eylül 2013 03:47

Amerikan Dışişleri Sözcüsü Psaki, “Türkiye angajman kuralları konusunda tamamen şeffaftı” dedi.
Washıngton Yönetimi, Türkiye’nin Hatay’da sınır ihlali yapan bir Suriye helikopterini düşürmesinin ardından Ankara’ya bir gün sonra destek verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, helikopterin sınır ihlalinin kendileri tarafından da tespit edilip edilmediğine değinmedi ancak Türkiye’nin angajman kuralları konusunda şeffaf olduğunu belirtti.
hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre Dışişleri Sözcü Yardımcısı Marie Harf, bir gün önceki basın toplantısında konunun sorulması üzerine “Haberleri gördüm. Sanırım yeni oldu. Bu konuda sizi Türk Hükümeti’ne yönlendiririm. Eğer bir açıklamamız olursa bildirmektem mutlu olurum. Daha fazlası yok” demişti.

 

Türkiye'nin egemenliğine bağlıyız

 

Dışişleri Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada olayla ilgili şunları söyledi: “Türkiye’nin bir dost ve NATO müttefiği olduğunu biliyorsunuz. Türkiye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlıyız. Türkiye’nin angajman kuralları konusunda tamamen şeffaf davrandığının farkındayız. Suriye devletinin geçen sene Türk uçağını düşürmesinden beri bu angajman kuralları devrede. Ve Türkiye, silahlı güçlerinin Suriye askeri helikopteri ancak Türk hava sahasını ihlal ettikten ve Türk yetkililerinin tekrarlanan uyarılarından sonra ateş ettiğini söyledi.”

 

NATO için top Türkiye'de

 

Psaki, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Suriye helikopterinin yaptığı sınır ihlalinin aynı zamanda NATO sınırına yapılmış bir ihlal olduğunu hatırlatması sonrası, ABD’nin ihlallerin tekrarlanması halinde NATO çerçevesinde ilave önlemler almayı düşünüp düşünmediği ile ilgili ise NATO müttefiklerinin güvenliğinden sorumlu olduklarını söymekle birlikte, “İlerisine dair planlar için Türk Hükümeti ile konuşmalısınız” dedi. Böylece gelecekteki herhangi bir ihlal durumunda NATO’yu harekete geçirmesi gereken tarafın Türkiye olacağını belirtti

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