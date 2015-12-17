ABD: Türkiye acilen Musul'dan çekilmeli

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Irak'ın Musul kenti yakınlarındaki Başika kasabasında bulunan Türk askerlerinin 'bir an önce' bölgeden çekilmesi gerektiğini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, IŞİD'in Başika'da düzenlediği ve 4 Türk askeri dahil toplam 10 kişinin yaralandığı saldırı sonrası Irak Başbakanı Haydar El Abadi ile telefonda görüşen Biden, Türk askerlerinin Irak topraklarına Bağdat'ın rızasının alınmadan girdiğini söyledi.

Biden'ın makamından yapılan açıklamada ise "Türkiye ve Irak'ın diyaloğu artırıp gerilimi düşürmesi şu anda her zamankinden daha önemli. ABD, Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı duyuyor. Türkiye'den de aynısını bekliyoruz" dendi.

Açıklamada, Bağdat'ın Türk askerlerinin Başika'ya sevki sonrasında gösterdiği tepki üzerine Türkiye'nin askerleri geri çekmeye başladığı da hatırlatılıyor ve bu geri çekilmenin devam etmesi gerektiği çağrısı yapılıyor.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Associated Press haber ajansı, Türkiye ve Irak arasındaki gerilim için "ABD açısından istenmeyen bir gelişme oldu. Washington Ankara'yı IŞİD'e karşı daha etkin olma konusunda ikna etmeye çabalıyor" yorumu yapılıyor.

Özellikle Irak'ın Şii bölgelerinde Türkiye'nin Başika'ya asker göndermesi yoğun biçimde protesto edilmiş, Irak Başbakanı Abadi, konuyu Birleşmiş Milletler gündemine taşıyacağını belirtmişti.

Türkiye, Başika'ya giden askerlerin Peşmerge güçlerine eğitim veren birliklerin görev değişimi olduğunu ifade ediyordu.