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BBC Türkçe

ABD, Türk vatandaşlarına yönelik vize sınırlamasını kaldırdı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de uygulanan tüm vize kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı. ABD, Türkiye'den yapılan vize başvurularını 8 Ekim'den bu yana askıya almıştı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de uygulanan tüm vize kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Türk hükümeti, Büyükelçilik ve Konsolosluklarımızdaki yerel çalışanlarımızın, Türk yetkililerle iletişim dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır" dendi.

https://twitter.com/USEmbassyTurkey/status/946380340783968256

ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı.

Türkiye de ABD'nin adımına yine vize başvurularını askıya alarak yanıt vermişti.

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