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Ekonomi

ABD TÜFE Mart'ta yüzde 0.1 düştü; beklenti yüzde 0.2 artıştı (2)

(Ayrıntılarla güncellendi) İstanbul, 11 Nisan (DHA) – ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi Mart ayında yüzde 0

11 Nisan 2018 19:17

(Ayrıntılarla güncellendi)

İstanbul, 11 Nisan (DHA) – ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi Mart ayında yüzde 0.2 artması beklenirken yüzde 0.1 düştü. ABD’de tüketici fiyatları son on ayda aylık bazda hiç düşmemişti.

Çekirdek enflasyon yüzde 0.2 arttı

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından açıklanan verilere göre

Çekirdek enflasyon ise Mart ayında yüzde 0.2 arttı. Şubat’ta da artış yüzde 0.2 olmuştu. Gıda ve enerji fiyatlarının dahil olmadığı çekirdek enflasyon yıllık bazda beklentiler doğrultusunda yüzde 2.1 arttı. Çekirdek enflasyon bir önceki ayda yüzde 1.8 artmıştı.

BLS tarafından yapılan açıklamada yakıt fiyatlarındaki düşüşlerin, barınma, sağlık hizmetleri ve gıda fiyatlarındaki artışa rağmen tüketici fiyat endeksinin düşmesine yol açtığı vurgulandı.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyonun Mart’ta yüzde 0.2 düştüğü belirtilen açıklamada barınma ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra kişisel bakım, motorlu araç sigortası ve havayolu ücretlerinin de arttığı belirtildi.

Manşet enflasyon Mart’la biten 12 aylık dönemde Mart 2017 ile biten dönemden bu yana görülen en yüksek hızda arttı ve yüzde 2.4 olarak gerçekleşti.

Bu yıllık enflasyon oranı son on yılın ortalaması olan yüzde 1.6’nın da üzerinde.

Çekirdek enflasyon ise enerji fiyatlarının son 12 ayda yüzde 7.0 artması ve gıda fiyatlarının yüzde 1.3 artmasına bağlı olarak yüzde 2.1 arttı.

Gıda fiyatları Mart’ta Şubat’ta olduğu gibi yüzde 0.1 arttı. Enerji fiyatları ise son dört ayın üçünde arttıktan sonra Mart ayında yüzde 2.8 düştü. Yakıt fiyatları yüzde 4.9 düşerek, enerji fiyatlarındaki düşüşte başı çekti.

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