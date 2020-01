ABD Trump'ın kararına rağmen iklim değişikliği konferansında

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Dünya genelinde her yıl İklim Değişikliği Üzerine Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında bu yıl Bonn\'da 23\'üncüsü düzenlenen Dünya İklim Değişikliği Konferansı (COP23) görüşmeleri başladı.

Konferansın ana maddeleri Paris iklim anlaşması kurallarının tartışılması ve küresel ısınma değerleri olarak belirlenirken, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Paris anlaşmasını reddetmesi, iklim değişikliğinin bir \"Çin uydurması\" olduğunu iddia etmesi ve kömür kullanımını desteklemesi katılımcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Büyük bir kömür şirketi olan Peabody Energy temsilcileri konferansta, kömür ve fosil yakıtların iklim değişikliğini engelleyebileceğini savunan bir sunum yapacak.

Uluslararası Çevre ve Kalkınma Enstitüsü başkanı Andrew Norton konuyla ilgili, \"Fosil yakıtların iklim değişikliğini alt etmede bir etkisi olabileceğini iddia etmek oldukça saçma ve tehlikeli. Bu konferans, fosil yakıtlar gündemini tartışılacak bir yer değil. ABD hükümetinin masaya geri dönüp durumun gerektirdiği gibi emilimlerdeki ani kesintileri tartışması gerekiyor\" dedi.

Trump yönetiminin tartışmalı iklim değişikliği açıklamasının üzerine yayınlanan Ulusal İklim Değerlendirmesi Raporu\'nda, iklim değişikliğinin \"gerçek\" olduğu ve fosil yakıtların hava sıcaklığını arttırmada büyük bir etkisi olduğu belirtilmişti.

Raporun yayınlamasının ardından Biz Hala Buradayız (We Are Still In) isimli organizasyon çatısı atında birçok Amerikalı vali, belediye başkanı ve iş insanı, iklim değişikliğinin ciddiyetinin farkında olduklarını ve Bonn\'daki konferansa katılacaklarını açıkladı.

Konferansa katılacak isimler arasında ABD Washington valisi Jay Inslee konuyla ilgili, \"İlerleme konusunda yetkin olduğumuzu dünyaya göstermeliyiz. Paris anlaşmasından çekildiğinden beri hiçbir eyalet, şehir, ilçe veya belediye Başkan Trump\'ın bu şekilde iklim değişikliğine teslim olmasını desteklemedi. Hatta Trump\'ın kararı, çabalarımızı arttırdı\" dedi.

Yaklaşık 20 bin temsilci ve katılımcının ziyaret edeceği konferans, 17 Kasım\'da sona erecek.