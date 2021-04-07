ABD, Trump döneminde kesilen Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2018'de eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını açıkladı.

Reuters, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Filistin'e yönelik yardımının "235 milyon doların üzerinde olacağını" aktardı.

Söz konusu yardımın insani, ekonomik ve güvenliğe yönelik ihtiyaçlar için yapılacağı belirtildi.

Trump döneminde Gazze ve Batı Şeria'ya yapılan 200 milyon dolarlık ekonomik yardımın başka alanlara kaydırılmasına karar verilmişti.