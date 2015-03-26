ABD Tikrit'te hava saldırılarına başladı

ABD ordusundan yapılan açıklamada, ABD uçaklarının Irak'ın Tikrit kentinde IŞİD militanlarını hedef alan hava saldırılarına başladığı belirtildi.

Hava saldırısı, Irak Başbakanı Haydar el-Abadi'nin, Tikrit'te İran destekli kara operasyonunun hızının kesilmesi üzerine ABD'den yardım talep etmesi ardından başlatıldı.

Bugüne kadar Washington, keşif uçuşları dışında Tikrit operasyonuna müdahil olmamıştı.

Bu arada IŞİD mevzilerini hedef alan kara operasyonu da Çarşamba günü tekrar başlatıldı.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, ABD'den yapılan açıklamada bu kara operasyonunun koalisyon güçleri tarafından destekleneceği ve hedefin IŞİD'in Tikrit'ten çıkarılması olduğu belirtildi.

AP haber ajansına bağlı bir muhabir bu akşam saatlerinde Tikrit etrafında savaş uçakları seslerinin duyulduğunu, ardından birkaç patlama gerçekleştiğini aktardı.

Şii milislerin desteklediği Irak güçleri, 2 Mart'ta Tikrit'i geri almak için 20 bin askerle harekata başlamış ve kentin büyük kısmını ele geçirerek, merkezi kuşatmıştı.

Ancak merkezde sıkıştırılan IŞİD militanlarının kentin sokaklarına ve binalarına yerleştirilen bombalar, harekatın yavaşlamasına yol açtı.

ABD, İran'la doğrudan işbirliği iddialarını reddediyor

Irak İçişleri Bakanı geçen hafta kentin altyapısını korumak ve kayıpları önlemek amacıyla operasyonun askıya alındığını duyurmuştu.

Daha önce ABD'li bir yetkili, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun önümüzdeki günlerde Tikrit harekatına hava operasyonuyla destek olabileceklerini söylemişti.

Bağdat'daki üst düzey askeri bir yetkili, koalisyonun 21 Mart'tan bu yana koalisyon uçaklarının Tikrit için istihbarat uçuşu yaptığını söylemişti.

Washington'daki yetkililer ise Irak güçlerine "gökyüzünde bir göz sağladıklarını" ifade ederek, keşif uçuşlarını teyit etmişti.

ABD Devlet Başkanı Obama ve yönetimi, operasyonda İran ile doğrudan işbirliği yaptıkları iddialarını reddediyor.

Ancak keşif uçuşları ve Tikrit'e hava operasyonu, Washington'ın Tahran'la işbirliğine doğru bir adım olarak değerlendiriliyor.