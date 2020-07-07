ABD, TikTok ve diğer Çinli sosyal medya uygulamalarını yasaklayabilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, TikTok da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıkladı.

Fox News kanalına konuşan Pompeo, özellikle TikTok uygulamasının güvenlik açısından büyük tehlike teşkil ettiği tartışmalarını hatırlatarak, konuyu ele aldıklarını belirtti.

TikTok'un yasaklanıp yasaklanmayacağına ilişkin bir soruya yanıt veren Pompeo, "Bu konuda Başkan'ın önüne geçmek istemiyorum ama ABD, insanların telefonlarında yüklü olan Çinli uygulamalar hakkında doğru olanı yapacaktır. Şu an konuyla ilgileniyoruz" dedi.

TikTok tepki gösterdi

Pompeo'nun açıklamalarının ardından yazılı açıklama yapan TikTok, "Kullanıcılarımıza güvenli bir uygulama deneyimi sunmaktan daha önemli bir önceliğimiz yok. Çin hükümetine hiçbir zaman veri sağlamadık, istendiğinde de bunu yapmayı." ifadelerine yer verdi.

Hindistan, TikTok'un da içinde olduğu onlarca uygulamayı yasaklamıştı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), sosyal medya uygulaması TikTok hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine re'sen inceleme başlatmıştı.