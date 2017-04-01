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Dünya
Deutsche Welle

ABD ticari ilişkileri mercek altına alıyor

ABD Başkanı Trump, ticaret açığıyla mücadele için ABD'nin ticari ortakları ile ilişkileri gözden geçirmeyi hedefliyor. Trump’ın ticaret açığının sorumlusu olarak gördüğü ülkelerin başında Çin geliyor

01 Nisan 2017 14:32

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkesinin yüksek ticaret açığı ile mücadele için iki kararnameye imza attı. ABD'nin ticaret yaptığı ülkeleri adil olmayan ticari uygulamalar yapmakla suçlayan Başkan Trump, aralarında Almanya ve Çin'in olduğu bu ülkelerle ticari ilişkilerin incelenmesini hedefliyor. Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te kararnameleri imzalarken yaptığı açıklamada, artık "kurallara uymayanların” bunun sonuçlarına katlanacağını ve "sonuçların çok sert olacağını” söyledi.

Trump, "Önce Amerika” sloganını taşıyan imzaladığı ilk kararname ile ABD'nin ticaret açığının sorumlusu olarak görülen ülke ve ürünlerin listesinin çıkartılması talimatını verdi. Geçen yıl ABD'nin ticaret açığı 481 milyar dolar olarak kaydedildi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bu incelemelerde yapılan suistimaller ve kuralların uygulanmasındaki ihmallerle ABD'nin görüşüne göre beklenen sonucu getirmeyen ticari ilişkilerin mercek altına alınacağını söyledi. Ross, ABD'nin ticaret açığının sorumlusu olarak Çin'in yanı sıra Kanada, Fransa, Meksika, Japonya, Almanya gibi ülkeleri gösterdi.

Trump imzaladığı ikinci kararnamede ise ilgili kurumlara, ithal ürünler için ABD'nin nasıl daha yüksek gümrük ve harç bedeli talep edebileceğinin araştırılması talimatı verdi. Trump'ın ticaret danışmanı Peter Navarro, kararname imzalanmadan yaptığı açıklamada, ABD'nin bu alanda sağladığı gelirin 2 milyar 800 milyon dolar az olduğunu belirtti.

"Sanayimizi savunacağız"

Trump, kararnameleri imzalarken yaptığı açıklamada, "sanayimizi savunacağız” ifadesini kullanarak, "Sonunda Amerikalı işçiler için adil koşulların” yaratılacağını belirtti. "Yıldan yıla, on yıllar boyunca, ülkemizde binlerce fabrika soyuldu” diyen Trump, ancak şimdi "kötü serbest ticaret anlaşmalarını düzeltmenin” zamanının geldiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın, ülkesindeki yüksek ticaret açığının sorumlusu olarak gördüğü ülkelerin başında Çin geliyor. Bu nedenle Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 6-7 Nisan tarihlerinde Florida'da gerçekleştireceği buluşmanın zor geçeceği tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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