ABD Ticaret Bakanı: Amerika siperlerine geri çekiliyor

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Ocak (DHA) – ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin “Önce Amerika” anlayışını “ABD siperlerine geri çekiliyor” diyerek savundu ve sıradaki korumacı önlemlerin fikri mülkiyet, çelik ve alüminyumda olacağını açıkladı.

Ross, 48. Dünya Ekonomik Forumu’nda bu sabah düzenlenen ve ABD Hazine Bakanı Stephen Mnuchin’le birlikte katıldığı oturumda, ticaret savaşı riski olup olmadığına ilişkin soruya, “Bir süredir savaş başlamıştı zaten. Bugünkü tek fark, ABD birliklerinin siperlerine geri çekiliyor olması” dedi.

Oturumda Hazine Bakanı Stephen Mnuchin, Davos Zirvesi’ndeki konukların Donald Trump ziyaretine ilişkin endişelerini yatıştırmaya çalışırken, Ross ABD’nin geçmişte diğer uluslar tarafından kötü muamele gördüğünü ve Trump’ın sadece durumu eşitlemeye çalıştığını söyledi.

Hazine Bakanı Mnuchin, “Önce Amerika” anlayışının diğer ülkelerle işbirliği içinde olmakla uymayacağı konusunda ısrarcı olurken Ross, “serbest ticaretten bahseden ülkelerin aslında korumacı davrandığını” savundu.

Ross mülkiyet hakları, çelik ve alüminyumun ABD’nin korumacılık konusunda listesinde olan sıradaki alanlar olduğunu söyledi ve yakın bir dönemde Çin’den gelen alüminyum ürünlere karşı bir önlem alındığını söyledi.