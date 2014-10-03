ABD tezkere kararından memnun

ABD yönetimi, bugün TBMM’de kabul edilen Suriye ve Irak tezkeresi için “Memnuniyet duyuyoruz” açıklamasında bulundu. Washington, önümüzdeki hafta da Türkiye’nin IŞİD’e karşı mücadeleye sağlayacağı askeri katkıyı görüşmek için Amerikan Dışişleri’nin IŞİD Koordinatörlerini Ankara’ya gönderiyor. Konu, İncirlik Üssü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, TBMM’de kabul edilen Suriye ve Irak tezkeresinden memnun olduklarını belirtirken, Amerikan Dışişleri’nin özel IŞİD temsilcileri emekli Orgeneral John Allen ve yardımcısı Büyükelçi Brett McGurk’ün de, önümüzdeki hafta Ankara’nın koalisyona sağlayacağı askeri katkıları görüşmek üzere Türkiye’ye geleceğini açıkladı. Ziyaret sırasında İncirlik NATO Üssü’nün IŞİD mücadelesine sağlayabileceği katkıların ağırlıklı yer tutacağı öğrenildi.

ABD ve Türkiye arasında IŞİD’e karşı mücadele için müzakereler devam ederken, Psaki, günlük basın toplantısında tezkere konusunda şunları söyledi: “Türkiye ile yakın temas halindeyiz. Türk askeri harekâtına izin veren Parlamento kararından menuniyet duyuyoruz. Irak ve Suriye’deki IŞİD tehdidine karşı koymadaki işbirliğimizi ilerletmeyi ele almak için Türk uzmanlarla birçok üst düzey görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmeler devam edecek. Bu işbirliğini güçlendirmeye bakacağız.”