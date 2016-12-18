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Dünya

ABD: Teröre karşı Türkiye’nin omuz omuza yanında yer alıyoruz

"Türk halkına karşı işlenen insanlık dışı eylemlerin kesinlikle hiçbir gerekçesi olamaz"

18 Aralık 2016 10:27

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray'dan Kayseri’deki terör saldırısına kınama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Kayseri’de askerleri taşıyan otobüse yönelik düzenlenen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türk güvenlik güçlerine karşı terör saldırısı haberlerini bu kez Kayseri şehrinde görmekten üzüntü duyduklarını belirten Kirby, “ABD bu alçak saldırıyı etkili bir şekilde kınıyor. Terörle ortak mücadelede dost ve müttefikimiz Türkiye’nin omuz omuza yanında yer alıyoruz.” ifadesini kullandı.

Kirby, dua ve düşüncelerinin korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin sevenleriyle olduğunu vurgulayarak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Teröristler tarafından Türk halkına karşı işlenen insanlık dışı eylemlerin kesinlikle hiçbir gerekçesi olamaz. Türk yetkililerle yakın temas halindeyiz ve bu saldırıya ilişkin devam eden soruşturmada kendilerine katkı sunabileceğimizi ilettik.”

 

Beyaz Saray'dan kınama

 

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price, yazılı açıklamasında, “ABD, bir düzineden fazla insanın öldüğü ve daha fazlasının yaralandığı Kayseri’de bu sabahki terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor.” ifadesini kullandı.

Bu alçakça saldırının, sivillerle birlikte otobüste seyahat eden, izinde olan Türk askerlerini hedef aldığının görüldüğünü belirten Price, dua ve düşüncelerinin olayda hayatını kaybeden kurbanların aileleri, sevenleri ve Türk halkıyla olduğunu kaydetti.

Price, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Başkan (Barack) Obama’nın da 15 Aralık’taki telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’a belirttiği gibi, terörizmin her türlüsüyle mücadele etmede ve onu yok etme kararlılığında NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanında yer alıyoruz.”

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