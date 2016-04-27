ABD, terör saldırısına karşı bugün uyarmıştı

ABD Büyükelçiliği dün gece, turistik bölgelere yönelik terör saldırısı düzenlenebileceği konusunda Türkiye’deki vatandaşlarını uyardı. Açıklamada, "Terör örgütleri, turistik merkezlere saldırmak için fırsat arıyor" dendi. ABD'nin bu uyarısından yaklaşık 24 saat sonra Bursa'da canlı bomba saldırısı meydana geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye'deki ABD vatandaşlarına konuya ilişkin bir e-posta gönderildi. "Acil mesaj" olarak tanımlanan açıklamada, "ABD, terör örgütlerinin Türkiye'deki popüler turistik merkezlere yönelik saldırı fırsatı aradığına dair sağlam bulgular elde etmeyi sürdürüyor" ifadesi yer aldı.



Söz konusu e-postada, "Türkiye'deki yabancı turistlerin terör örgütleri tarafından açık bir şekilde hedef alındığı" belirtildi. Söz konusu uyarıdan 24 saat sonra Bursa'da canlı bomba saldırısı meydana geldi. Patlamada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

"Daha önce de uyarmıştı"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 9 Nisan'da da, İstanbul ve Antalya'daki meydan ve limanlar olmak üzere, turistik bölgelere yönelik "inandırıcı tehditler" olduğu yönünde internet sitesinden bir açıklama yayınlamıştı.



Yine "ABD vatandaşları için acil durum mesajı" başlığı taşıyan duyuruda, "Bu bölgelerin yakınlarındaysanız, lütfen azami dikkat gösterin. Kişisel güvenliğiniz için, yerel medyayı takip etmenizi tavsiye ederiz" denmişti.



Büyükelçilik Nisan ayı başında ise vatandaşlarına; Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Bitlis, Elazığ, Adana, İzmir ve Muğla ile ilgili güvenlik uyarısında bulunmuştu.