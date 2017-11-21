ABD, terör örgütü YPG'ye yeni silah ve araç gönderdi

DİYARBAKIR, (DHA) - ABD\'nin Suriye\'nin Deyrizor kentinde DEAŞ\'a karşı yürütülen operasyon için terör örgütü YPG\'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri\'ne yeni silah ve zırhlı araç gönderdiği belirtildi.

Suriye\'nin Deryrizor kentinin DEAŞ\'tan temizlenmesi için Koalisyon güçlerinin hava desteği ile karadan operasyon yürüten Demokratik Suriye Güçleri\'ne ABD ordusunun yeni silah ve zırhlı araçlar gönderdiği belirtildi. Suriye\'deki Kürt sitelerinde yer alan habere göre, ana omurgasını terör örgütü PKK\'nın Suriye\'deki uzantası YPG\'nin oluşturduğu DSG\'ye ağır silahların yanı sıra, 120 zırhlı Hummer Jip de gönderildi. YPG\'li teröristlerin, teslim aldıkları zırhlı araçlara örgütün flamalarını astığı görüldü.

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