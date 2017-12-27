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Dünya

ABD Temsilcisi: IKBY'de bakanlık maaşları ödenmeye başladı

İstanbul, 27 Aralık (DHA) - ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında ABD'nin teşvikiyle başlayan diyalogun olumlu sonuçlar verdiğini ve Kuzey'de maaş ödemelerinin başladığını açıkladı

27 Aralık 2017 17:46

İstanbul, 27 Aralık (DHA) - ABD\'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında ABD\'nin teşvikiyle başlayan diyalogun olumlu sonuçlar verdiğini ve Kuzey\'de maaş ödemelerinin başladığını açıkladı.
McGurk resmi Twitter hesabından yayınladığı mesajda, Irak Hükümeti ile IKBY arasındaki diyaloğun ABD’nin teşvikiyle olumlu sonuçlar verdiğini açıkladı.
McGurk, Irak Merkezi Hükümetinin, IKBY’nin Su İşleri Bakanlığı çalışanlarının maaşlarını ödemeye başladığını, yakında da Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığının da maaşlarının ödeneceğini duyurdu.
Mc Gurk, Irak Başbakanlık Danışmanı Dr. Naufel Alhassan’ın, \"IKYB’nin Su İşleri Bakanlığının maaşlarını ödemeye başladık, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığının hesaplarını da inceliyoruz. Federal Yüksek Denetleme Kurulu\'na tüm çalışanların maaşlarını denetlemek için bölgeye gitmesini emrini verdik\" mesajını da ekledi.

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