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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi'nden Washington DC'nin eyalet sayılmasını öngören tasarıya onay

22 Nisan 2021 22:10

ABD'de Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada eyaletlerden bağımsız özel statüde bulunan başkent Washington DC'ye eyalet statüsü veren yasa tasarısı kabul edildi.

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