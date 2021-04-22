ABD Temsilciler Meclisi'nden Washington DC'nin eyalet sayılmasını öngören tasarıya onay

Meclise verilen "H.R. 51" adlı yasa tasarısı, 700 bin kişinin yaşadığı ve ülkede bulunan 21 eyaletten daha fazla vergi veren Washington DC'nin 51'inci eyalet olmasını içeriyor. Yasa tasarısına, 216 Demokrat vekil "evet" oyu verirken, 208 Cumhuriyetçi vekil ise "hayır" verdi. Yasa tasarısı, ikinci onay için Senato'ya yollandı.

Yasanın savunucuları tarafından şehirde yaşayanlara ABD anayasasında yer alan kendini temsil etme hakkının verileceği belirtilirken, bunun bir sivil haklar başarısı olduğu ifade edildi.

Kongrede oy hakkı olmadan Washington DC'yi temsil eden Eleanor Holmes Norton yaptığı açıklamada, "Bugün D.C. de yaşayanlar ve DC'nin simgelediği değerler için tarihi bir zafer" dedi.

Washington DC eyalet olması durumunda 2 senatör çıkaracak ve yüzde 46 Afrika-Amerikalının yaşadığı eyalette oylamanın Demokrat parti lehine olması öngörülüyor.