ABD Temsilciler Meclisi'nden Başkan'ın akıl sağlığını değerlendirmek için komisyon kurma teklifi

ABD'de Demokratların domine ettiği Temsilciler Meclisi'nin başkanı Nancy Pelosi ve Maryland Temsilcisi Jamie Raskin , ABD Başkanı'nın görevi sürdürebilmesi için akıl sağlığını değerlendirecek bir komisyon kurulması amacıyla yasa teklifinde bulunacaklarını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre; ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve Demokrat Maryland temsilcisi Raskin, Başkan'ın görevini sürdürebilmesi için fiziksel ve zihinsel kapasitesini değerlendirmekle görevli bir komisyon kurulmasına yönelik yasa teklifinde bulunacaklarını açıkladılar.

Konuya ilişkin basın duyurusunda, anayasada, yürütmedeki en yüksek mertebede 'etkili ve kesintisiz bir liderliğin tesis edilmesi amacıyla' yapılan 25'inci değişikliğe atıf yapıldı.

ABD Anayasasındaki 25'inci değişiklikte, başkanın görevini sürdüremez duruma geldiği durumlarda başkan yardımcısına hangi belirgin koşullarda görevi devralma yetkisi doğacağına ilişkin tanım yer alıyor.

Söz konusu değişiklik 1974'te iki kez uygulanmıştı. Başkan Yardımcısı Spiro Agnew istifa edince yerine Gerald Ford getirilmiş, Başkan Richard Nixon'un istifası üzerine de eski New York Valisi Nelson A. Rockeller, Başkan Ford'un önerisi üzerine, Kongre tarafından başkan yardımcısı olarak atanmıştı.

Öte yandan Pelosi, yaptığı açıklamada "25'inci değişiklik hakkında konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Trump, Pelosi'ye Twitter üzerinden sert bir yanıt vererek, "Gözetim altında tutulması gereken kişi deli Nancy'dir" dedi. Trump, "Ona boşuna deli demiyorlar!" diye kaydetti.