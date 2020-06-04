ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Washington'da protestocularla beraber yürüdü

ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Kapitol binası önünde George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini ve ülkedeki 'sistematik ırkçılığı' protesto eden eylemcilere katıldı.

Protestocuların çoğunluğu taktığı medikal maske ile aralarına katılan Pelosi'yi alkışlarla karşılarken, bazı göstericiler de Temsilciler Meclisi Başkanı'na tepki gösterdi.

Protestolara katıldığı sırada CNN'e kısa bir açıklamada bulunan Pelosi, Floyd'un öldürülmesine müdahale etmeyen üç polise de suçlamalar yöneltilmesini ve cinayeti işleyen Derek Chauvin'e yöneltilen suçlamaların ağırlaştırılmasını "memnuniyetle" karşıladığını ifade etti.

Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ın protestolar sırasında saldırıya uğrayan St. Johns Kilisesi önünde çektirdiği fotoğrafın George Bush'un 11 Eylül Saldırıları'ndan sonra New York'a gitmesi ve Winston Churchill'in 2. Dünya Savaşı'ndaki bombalamalardan sonra Londra'da yürümesiyle kıyaslanmasına tepki gösterdi. Pelosi, "Bence halüsinasyon görüyorlar" dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı, kısa bir süre protestocularla beraber yürüdü. Bazı göstericiler, Pelosi'nin "şov yapmaya çalıştığını" söyleyerek tepki gösterdi.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.