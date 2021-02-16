ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Kongre baskınının incelenmesi için "11 Eylül tarzı" komisyon kurulmasını istiyor

T24 Dış Haberler

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Kongresi'nin Donald Trump destekçilerinin gerçekleştirdiği 6 Ocak Kapitol Binası baskını hakkında "olgu ve nedenlerin" incelenmesi için Kongre dışı ve bağımsız bir komisyon kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Pelosi, Kongre üyelerine yolladığı mektupta komisyonun 11 Eylül 2001'de Washington ve New York'a yapılan terör saldırılarından sonra kurulan komisyona benzeyeceğini söyledi.

Böyle bir komisyon kurulması için Kongre'nin iki kanadında da oylama yapılmasının gerekebileceği belirtildi.

Geçen günlerde hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler neden yetkililer ve kolluk kuvvetlerinin Kongre'ye yapılan saldırıyı durduramadığının incelenmesi için çift partili 11 Eylül dönemi benzeri bir komisyon kurulması çağrısında bulunmuştu.

Pelosi'nin çağrısı, "halkı isyana teşvik" suçlamasından yargılanan Trump, azil süreci kapsamında Senato'da aklandıktan sonra geldi.