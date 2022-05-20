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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın dini ritüellere katılımı yasaklandı

20 Mayıs 2022 23:25

ABD'de San Francisco Başpiskoposu, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kürtaj yanlısı duruşu nedeniyle dini törenlere katılmasını yasakladı.

ABD'de kürtaj tartışmaları devam ederken, kürtaj karşıtı Demokrat Katolikler kanadında yeni bir gelişme yaşandı.

San Franscisco Başpiskoposluğu, nisan ayında Pelosi'ye yaptığı bildirimde ya kürtaj karşıtı söylemlerine son vermesi ya da buna bahane olarak Katolikliği göstermemesi konusunda uyarıldığı anımsatıldı.

Bildirimde, Pelosi'nin artık dini ritüellere katılmasının yasaklandığı kaydedildi.

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