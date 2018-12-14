ABD Temsilciler Meclisi: Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırılar 'soykırım'dır

ABD Temsilciler Meclisi, Myanmar ordusu tarafından Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırıları "soykırım" olarak tanıyan yasa tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada sadece 1 vekilin "hayır" oyu kullandığı tasarıya 394 vekil "evet" oyu verdi.

Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Steven Joseph Chabot tarafından sunulan yasa tasarısında, Myanmar ordusu tarafından Arakanlı sivillere yönelik saldırıların kınanması ve 2017 yılında Arakan'da yapılan saldırıların "soykırım" olarak tanımlanması maddeleri yer aldı.

Ayrıca tasarıda, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi ve Başkan Win Myint'e, Reuters haberajansının Myanmar'da tutuklanan iki muhabiri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo da dahil, tüm gazeteci ve siyasi mahkumları serbest bırakması çağrısı da yer aldı.

ABD yönetimi, uzun süredir Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarına "sessiz" kalmakla eleştiriliyordu.