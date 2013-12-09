'ABD temaslarında Fethullah Gülen’in F’si bile konuşulmadı'

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki temasları sırasında "Pensilvanya’dan bir mesaj iletilmediğini" belirterek, "Fethullah Gülen’in F’si bile konuşulmadı" dedi.

Loğoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu’nun ABD’de çok sayıda temasta bulunduğunu hatırlatarak, Fethullah Gülen Cemaati’nin Amerika’daki çatı örgütlerinden Türk Amerikan Birliği (TAA) ve alt örgütlerinin temsilcileriyle yaptığı kahvaltıda, Türkiye’nin gündemiyle ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini söyledi. Bu kuruluş temsilcilerinin Kılıçdaroğlu’na faaliyetleri hakkında brifing verdiğini belirten Loğoğlu “Görüşmede, ne dershaneler konusu ne de sıcak gündeme ilişkin herhangi bir konu gündeme geldi. Fethullah Gülen’in F’si dahi konuşulmadı. Dolayısıyla herhangi bir mesaj da verilmedi” dedi. CHP’nin toplumsal bir parti olduğunu vurgulayan Loğoğlu, “AKP’liler dahil kim gelirse gelsin, bizim kapımız açıktır, çünkü biz iktidar olmak istiyoruz” diye konuştu.

Başbakan’ın sözlerini ciddiye almıyoruz

Loğoğlu, Başbakan Erdoğan’ın geçen hafta Trakya gezisinde Fethullah Gülen’i kastederek “Bu kampanyayı yürüten, içerde ve dışarıda eğer onları biz de açıklamaya başlarsak, ülkemizde yer yerinden oynar” sözlerine de değinerek “Başbakan’ın sözlerini ciddiye almıyoruz. Her defasında bu ve buna benzer şeyler söyleyip gereğini yapmadığı için güven vermiyor. Bu lafların dayanağı varsa, elinde belge varsa çıkar açıklarsın. Başbakan’ın görevi halkı sarsmak değil, sorunlara çözüm bulmaktır” dedi.

Balbay’ın tahliyesi

Faruk Loğoğlu, bir soru üzerine, CHP milletvekili Mustafa Balbay hakkında daha önce çok sayıda tahliye talebi olmasına rağmen yerine getirilmediğini hatırlatarak, Anayasa Mahkemesi’nin kararından sonra bile beklenen tahliyenin çok geciktiğini ifade etti. Loğoğlu, gelinen aşamada Savcı’nın da Balbay’ın tahliyesinden yana görüş bildirdiğini kaydederek “Halkımız bu tahliyeyi bekliyor. İlgili mahkeme tahliyeye karar vermez ise, halkın yargıya olan güvensizliği daha da derinleşecektir” şeklinde konuştu.

Yüksekova gerilimi

Loğoğlu, çözüm süreci sürerken Yüksekova’da iki kişinin ölümüyle yükselen gerilimin sorulması üzerine de, “Nedeni ne olursa olsun devletin görevi, vatandaşını korumaktır, canını almak değil. İki kişinin 28 defa ateş edilerek öldürülmesini şiddetle kınıyoruz. Bu olaylar ve Kürt sözcülerin açıklamalarından sürecin doğru gitmediği görülüyor. Gelişmeleri tehlikeli buluyoruz. Başbakan, birilerini suçlayacağına elini çabuk tutsun, seçimi beklemeden sonuca gitsin” dedi.

AB vizesi ve Kıbrıs sorunu

Faruk Loğoğlu, AB’nin Türk vatandaşlarına vizeyi kaldıracağına ilişkin atılan adımların arkasında Türkiye’yi bekleyen önemli sorunlar olduğunu vurguladı. Loğoğlu “3.5 yıl sonra yürürlüğe girecek vize serbestisi karşısında Türkiye’nin çok fazla taviz verdiği önümüzdeki süreçte görülecektir. Geri Kabul Anlaşması, Türkiye’ye çok ağır sorumluluklar yükleyeceğini hepimiz göreceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Loğoğlu, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin CHP’nin kaygılarını dile getirirken de, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun bir iki gün içinde temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gideceğini hatırlattı ve “Bakan’ın elinde satabileceği hiçbir şey kalmadı. Davutoğlu ‘Kıbrıs’ta tarih yazıyoruz’ diyor. Türkiye’nin dış politikasıyla ilgili her konuda yanlış yapan bir Bakan’ın Kıbrıs konusunda doğru adımlar atmasını beklemek en hafif ifadeyle hayalcilik olur” dedi.

Mandela’nın cenaze töreni

Loğoğlu, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyahi lideri Nelson Mandela’nın cenaze törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun katılacağını da bildirdi.