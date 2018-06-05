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BBC Türkçe

ABD: Teksaslı kadın 'evin kedisini dövdüğü için' kocasını öldürdü

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Dallas kentinde polis, bir kadının tartıştıkları sırada evin kedisini döven kocasını öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı. Cinayet suçlaması yöneltilen Mary Harrison, tutuklanıp hapse kondu.

05 Haziran 2018 01:12

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Dallas kentinde polis, bir kadının tartıştıkları sırada evin kedisini döven kocasını öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı.

47 yaşındaki Marry Harrison, dedektiflere 49 yaşındaki eşi Dexter Harrison'ı Cumartesi günü evlerinde çıkan bir kavgada silahla vurup, öldürdüğünü itiraf etti.

Çiftin komşuları, kedinin geçtiğimiz günlerde kaybolduğunu ve çiftin etrafa kayıp ilanları astığını belirtti. Kedi daha sonra eve geri döndü.

Cinayet suçlaması yöneltilen Mary Harrison, tutuklanıp hapse kondu.

Hastaneye kaldırılan eşinin ise öldüğü belirtildi.

Komşularına göre, çiftin iki genç oğulları vardı ve bölgeye birkaç ay önce taşınmışlardı.

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