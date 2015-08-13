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ABD: Tek çözüm Irak'ın bölünmesi olabilir

Ray Odierno: Kara kuvvetlerimizi sahaya gönderebiliriz

13 Ağustos 2015 23:29

ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Ray Odierno, Irak’ta ‘Şiiler ile Sünniler arasında bir uzlaşıya varmanın çok zor olduğunu ve tek çözümün bölünme olabileceğini’ söyledi. Gelecek Cuma günü görevden ayrılarak yerini General Mark Milley’e bırakacak olan Odierno, Irak’ın gelecekte eski haline benzemeyebileceğine işaret etti. ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) basın açıklamasında bulunan ABD’li general, bölünme konusunda kararın bölgeye, siyasetçilere ve diplomatlara ait olduğunu kaydetti ve bunun bir olasılık olduğunu vurguladı.

 

'Önce IŞİD'i halletmemiz gerekiyor'

 

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, ABD’nin bu aşamada IŞİD’i yenmeye yoğunlaşması gerektiğini belirten Odierno, “Önce IŞİD’i halletmemiz gerekiyor, daha sonra ne olacağına karar verebiliriz” dedi.

IŞİD'in hava saldırıları desteğindeki Kürt güçlerle savaşta ‘güç kaybettiğini’ ifade eden komutan, Irak’taki kara güçlerinin ‘daha az’ etki yarattığına işaret etti.

 

‘Kara kuvvetlerimizi sahaya gönderebiliriz’

 

Odierno, IŞİD ile savaşın durgun seyrettiğini vurgulayarak, ABD’nin gelecek aylar içinde bir ilerleme kaydetmediği takdirde karada Irak ordusunun yanında asker bulundurmayı düşünmesi gerektiğini savundu. General, “Askerlerimizin savaşacağını söylemiyorum. Onlar Irak ordusunu teşvik edecek. Onunla beraber hareket edecek. Sanırım bu seçeneği uygun zaman geldiğinde Başkan Obama’ya sunmamız gerekiyor" dedi.

Sünnilerle Şiiler arasında barışın 'daha çok zorlaştığını' söyleyen Odierno, "Bölünmek tek çözüm olabilir. Ancak ben bunu söylemek için daha hazır değilim" değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin Irak’a asker göndererek IŞİD’i yenebileceğine işaret eden Odierno, asıl politik ve ekonomik sorunların çözülmediği takdirde altı ay sonra yine şimdiki noktaya dönüleceğini savundu.

ABD, 2003 yılında işgal ettiği Irak'tan tüm askerlerini 2011'de geri çekmişti. IŞİD'in 2014 yılındaki geniş saldırılarının ardından ABD, Irak'a yeniden 'danışman ve eğitmen' asker gönderme kararı almıştı. ABD bu askerlerin 'muharip' olmayacağının ve sadece Irak askerlerine danışmanlık ve eğiim hizmetleri sağlayacağının altını çiziyor.

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