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Dünya

ABD, Tayvan'a 750 bin doz Koronavirüs aşısı gönderecek

06 Haziran 2021 12:34

ABD'li Senatör Tammy Duckworh, küresel aşılama programlarını canlandırma adımları çerçevesinde Tayvan'a 750 bin doz Koronavirüs aşısı gönderileceğini açıkladı. 

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD, 23.5 milyonluk nüfusunun yalnızca yüzde 3'ünü aşılayabilen Tayvan'a 750 bin doz Koronavirüs aşısı gönderecek. 

Tayvan'a ziyarette bulunan ABD'li senatörler, burada "ABD'nin Tayvan'ı aşı alacak ilk grubuna dahil etmesi önemliydi çünkü acil ihtiyacınızı anlıyoruz ve ortaklığımıza değer veriyoruz" dedi.

Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-chung, ABD'den hangi aşıların geleceğinin henüz belli olmadığını söyledi. 

Tayvan, Çin'in aşıya erişimlerini kısıtladığı suçlamasında bulunmuş, Pekin suçlamaları reddetmişti. 

 

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