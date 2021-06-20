ABD, Tayvan'a 2.5 milyon doz Moderna aşısı gönderdi

ABD tarafından gönderilen 2.5 milyon doz Moderna aşısı, Tayvan'a ulaştı.

ABD Tayvan'a yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele desteği kapsamında 2.5 milyon doz Moderna aşısı gönderdi.

Aşıların gelmesinin ardından açıklama yapan Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ABD'ye teşekkür ederek, "İyi dost kara günde belli olur" ifadesini kullandı.

ABD büyükelçiliğine bağlı Tayvan'daki Amerikan Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Tayvan'a sağladığı aşılarla, Tayvan'ın ABD için güvenilir bir dost ve önemli bir güvenlik ortağı olduğunu kanıtladığı vurgulandı. Açıklamada, "ABD Başkanı Joe Biden'ın söylediği gibi, aşıları diğer ülkelerden iyilik olsun diye kullanmayacağız. Aşıları her yerde pandemiyi sona erdirmek için paylaşacağız" ifadeleri kullanıldı.