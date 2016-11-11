ABD tartışıyor: Sanders, Trump’ı yenebilir miydi?

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ABD'nin 45. başkanı seçilmesi Demokratlarda büyük hayalkırıklığı yarattı. ABD'de bazı çevrelere göre Demokratların başkan adayı Hillary Clinton değil Bernie Sanders olsaydı, sonuç farklı olabilirdi.

74 yaşındaki Vermont Senatörü Bernie Sanders, Demokrat Parti'nin başkan adayı olabilmek için Hillary Clinton'la zorlu bir yarışa girmişti.

Clinton başkan adaylığı yarışında, kendisini "demokratik sosyalist" bir siyasetçi olarak nitelendiren Sanders'ı ancak Haziran ayında mağlup edebilmişti.

Sanders Temmuz ayında yapılan Demokrat Parti kurultayında Hillary Clinton'a destek verilmesini istese de, destekçilerinden bazıları Clinton'a oy vermeyeceklerini açıklamıştı.

Amerika basınında bugünlerde "Sanders'ın adaylığı durumu değiştirebilir miydi?" sorusuna cevap aranıyor.

Jesse Yomtow, USA Today gazetesindeki yazısında, Trump'ın beyaz işçi sınıfının oylarıyla seçildiğini vurguladı. Yomtow, başkanlık seçiminden beş ay önceki anketlere gönderme yaptı, "sosyalist" aday Sanders'ın, özellikle bu kesimin güçlü desteğine sahip olduğuna dikkat çekti.

New York Times gazetesinden Amy Chozik ise başkanlık seçimi ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Hillary Clinton, ön seçimleri Afrika kökenli Amerikalılar ve Demokrat Parti üyesi kadınların desteğini alarak kazandı. Ama Clinton, Sanders'ın güçlü olduğu Michigan ve Wisconsin gibi eyaletlerde işçi sınıfıyla bağ kuramadı. Trump ise bu iki eyalette de Clinton'ı geçti" dedi.

İnternet sitesi salon.com'un yazarlarından Benjamin Norton de Twitter hesabında, Sanders'ın daha önce yaptığı bir uyarıya dikkat çekti. Norton, "Sanders defalarca Trump'u yenme ihtimalinin daha yüksek olduğu uyarısında bulunmuştu. Demokrat Parti ise ona saldırdı" dedi.

CNN yorumcusu Jonathan Tasini da Demokrat Parti içindeki çalkantılara dikkat çekti ve şu yorumu yaptı:

"Bernie Sanders, Trump'ı kesinlikle yenebilirdi. Sanders gerçekçi duruşu ile sahte görünümlü Trump'ı ezip geçebilirdi.

"Trump'ın başarısız ekonomi; agresif, yanlış temellere dayanan dış politika modelini seçmenler önünde deşifre edebilirdi."

ABD'de, "Bernie Sanders aday olsaydı sonuç farklı olur muydu?" sorusu bazı kesimlerce hararetle tartışılırken, Demokrat seçmenlerin bir kısmı sosyal medya üzerinden Sanders'a seslendi.

Bir destekçisi Twitter üzerinden Sanders'a hitaben, "Merhaba bayım. Lütfen, lütfen, lütfen 2020 seçimlerinde başkanlık için yarış" dedi.

Sanders'in bir diğer destekçisi ise "Beni 4 yıl dondurun ve Bernie Sanders 2020'de başkan seçildiğinde uyandırın" dedi.

Bir diğer seçmen ise "Sevgili Amerikalı dostlar, bunu bir ders olarak kabul edin. olsun. Bernie Sanders bir sonraki seçimde başkan olsun" dedi.