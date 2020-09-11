ABD Tarım Bakanlığı'ndan Türkiye'de pamuk tahmini: Artan maliyetler ve yetersiz sübvansiyonla pamuk hasadı düşecek

ABD Tarım Bakanlığı'nın Ankara'daki ataşesi tarafından açıklanan raporda, Türkiye'nin ekilebilir pamuk alanının 2020-2021 yılında 350 bin hektara düşeceği tahmin edildi.

Raporda, tahminle ilgili şu ifadeler yer aldı: "2020/21 döneminde Türkiye'nin pamuk hasadı 350 bin hektar ve 615 bin metrik ton (2.825 milyon balya) olarak hesaplanmıştır. Ekim alanlarındaki öngörülen azalmanın ana sebepleri düşük rekolte, ilgi çekmeyen pamuk fiyatları, artan maliyetler, COVID-19'dan kaynaklanan belirsizlik, alternatif mahsullerden daha iyi getiri elde edilmesi, devletin yeterli sübvansiyon sağlamaması ve dördüncü yıl rotasyon kuralı olarak görülüyor.”

Ayrıca, raporda "2019/20 dönemindeki yurt içi pamuk tüketimi yaklaşık 1.4 milyon metrik ton (6.4 milyon balya) olarak hesaplanmıştır. 2019/20 pazar yılının ilk 11 ayında pamuk ithalatı düşük yerel tedariğe ve uygun küresel fiyatlara bağlı olarak 919 bin 779 metrik ton (4.22 milyon balya) artmıştır. ABD, Türkiye'nin en büyük pamuk tedarikçisi olmaya devam etmektedir" dendi.