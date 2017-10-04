ABD tarihindeki en kanlı saldırılar

Elif Akdoğan Bulut / İstanbul, 4 Ekim (DHA) - Las Vegas\'ta, geçen Pazar günü Country Müzik Festivali kapsamında verilen konsere ABD tarihinin en kanlı silahlı saldırısı düzenlendi. Stephen Paddock\'un konser alanının hemen yanında bulunan Mandalay Bay Otel’in 32’inci katındaki odadan açtığı ve dokuz dakika süren ateş sonucu en az 59 kişi yaşamını yitirdi, 500\'den çok kişi de yaralandı. Bu saldırı, ABD tarihindeki tek toplu cinayet olmasa da \"en kanlı\"sı olarak tarihe geçti.

1984’ten bu yana ABD’de düzenlenen kanlı saldırıların listesi:

Temmuz 1984 (Kaliforniya Mc Donald’s)

41 yaşındaki James Huberty, düzenlediği saldırıda Kaliforniya Mc Donald’s’ta 21 kişiyi öldürdü. Katil vurularak durduruldu.

Ağustos 1986 (Oklahoma)

Posta çalışanı Patrick Sherril 20 kişiyi vurarak öldürdü. İş arkadaşlarını hedef alan Sherril sonrasında intihar etti.

Ekim 1991 (Teksas)

Katil George Hannar, kullandığı kamyon ile bir restorana daldıktan sonra içerideki müşterilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 23 kişi öldü.

Kasım 1991 (Iowa Üniversitesi)

IOWA Üniversitesinde gerçekleşen saldırıda katil 4 üniversite öğrencisini öldürdükten sonra intihar etti.

Nisan 1999 (Columbine Lisesi)

Columbine’de iki lise öğrencisi 12 öğrenci arkadaşlarını ve bir öğretmeni öldürdüler.

Ocak 2006 (Pensilvanya Amiş Okulu)

Silahlı bir adam 5 genç kızı öldürdü ve sonrasında intihar etti.

Nisan 2007 (Virginia)

Virginia’da teknoloji bölümünde okuyan bir öğrenci intihar etmeden önce 32 kişiyi öldürdü.

Kasım 2009 (Teksas)

Amerikan Ordusunda görev yapan psikiyatrist, Fort Hood’da 13 kişinin ölümüne yol açtı.

Ocak 2011 (Arizona)

Silahlı saldırgan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Gabrielle Giffords’ın yaralanmasına, 6 kişinin de ölümüne sebep oldu.

Temmuz 2012 (Kolarado)

Colorado’da silahlı bir kişi Batman film gösterimi sırasında 12 kişiyi öldürdü.

Ağustos 2012 (Wisconsin)

Silahlı bir saldırgan Wincosin’deki Sikh Tapınağında ibadet eden 6 kişiyi öldürdü.

Aralık 2012 (Connecticut)

Sandy Hook İlkokulunda bir saldırgan içinde çocukların da bulunduğu 26 kişinin ölümüne yol açtı.

Eylül 2013 (Washington)

2013 yılında, Washington Deniz Üssünde Aaron Alexis adındaki eski denizci, 12 kişiyi öldürerek Amerika’da Fort Hood’dan sonra askeriyede gerçekleşen en kanlı saldırıya sebep oldu.

Mayıs 2015 (Teksas)

Motosiklet kulübü ile polis arasındaki silahlı çatışmada 9 kişi öldü.

Haziran 2015 (Güney Karolina)

Silahlı saldırgan Güney Carolina Kilisesi’nde 9 kişiyi vurarak öldürdü.

Temmuz 2015 (Tennessee)

Tennessee Amerikan Deniz Kuvvetleri’nde bir saldırgan 5 kişinin ölümüne yol açtı.