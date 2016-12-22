ABD: Tanklarımız Rus tehdidine karşı Avrupa'ya geri dönüyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya'dan gelecek herhangi bir saldırıya karşı tanklarını yeniden Avrupa kıtasına konuşlandırma kararı aldı.

Bu karar, Rusya ile gerilimin yükselmesinin bir işareti olarak yorumlanıyor. ABD üç yıl önce Avrupa'dan ağır silahlarını geri çekmişti.

ABD ordusunun Avrupa'daki komutanı General Ben Hodges, BBC'ye yaptığı açıklamada kıtadaki Soğuk Savaş döneminden kalma depolama tesislerini yeniden kullanıma sokacaklarını ve kıtaya zırhlı bir askeri birlik konuşlandıracaklarını söyledi.

General Hodges, NATO'nun savunma pozisyonunu güven ortamından caydırılığa geçirdiğini de söyledi.

General Hodges, ayrıca Rusya'nın Suriye'ye askeri müdahalesini eleştirerek, Moskova'nın Suriye'yi 'atış tatbikatı için fırsat' olarak gördüğünü belirtti.

Rusya'yı, Suriye'de askeri hedef - sivil farkı gözetmeden operasyonlarını yürütmekle suçlayan General Hodges, "Süper güç muamelesi görmek isteyen bir ülkenin davranış biçimi bu olmamalı" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki hava saldırılarında bugüne kadar 35 bin muhalif savaşçıyı öldürdüklerini açıkladı.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de operasyona başladıkları günden beri Rus savaş uçaklarının yaklaşık 19 bin sorti yaptığını, 725 eğitim kampını ve 405 silah yapım tesisini vurduklarını söyledi.

Aynı toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise "Şu an herhangi bir potansiyel saldırgan ülkeden daha güçlüyüz" dedi.

Rusya'nın Suriye'ye müdahalesinin Beşar Esad yönetimini yenilgiden kurtardığı ve Halep'in kontrolünün yeniden ele geçirilmesinde kritik rol oynadığı belirtiliyor.

Rusya'nın Suriye savaşına askeri müdahalesi Eylül 2015'te başlamıştı.