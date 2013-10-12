ABD, Taliban'ın komutanlarından Latif Mehsud'u yakaladı

ABD'den yapılan açıklamada; 2010'da New York'ta bombalı saldırı girişimi ve farklı ülkelerde Amerikalı diplomatlara saldırı düzenlemekle suçlanan Pakistan Talibanı'nın üst düzey komutanlarından Latif Mehsud'un yakalandığı bildirildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, tarafından yapılan açıklamada Latif Meshud'un Afganistan'da ele geçirildiği bildirildi.

Harf operasyonla ilgili ayrıntı vermekten kaçındı.

Pakistan Talibanı 2010'da New York'ta bombalı saldırı girişiminde bulunmak ve farklı ülkelerde Amerikalı diplomatlara saldırı düzenlemekle suçlanıyor.