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ABD: Talabani'yi gerçek bir vatansever olarak hatırlıyoruz

"Ailesinin ve Irak halkının acısını paylaşıyoruz"

04 Ekim 2017 12:47

ABD yönetimi, eski Irak Cumhurbaşkanı, Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani'nin ölümü üzerine Irak halkına ve Talabani'nin ailesine taziyelerini iletti.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Eski Irak Cumhurbaşkanı ve devlet adamı Celal Talabani'nin ölümü üzerine en derin taziyelerini sunmaktadır. Saddam Hüseyin tiranlığından bugünkü anayasal demokrasiye geçiş sürecinde faydalı işler yapan Talabani'yi gerçek bir vatansever ve ortak olarak hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Talabani'nin ailesinin ve Irak halkının bu yas günündeki acısını paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Irak'ta iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Talabani, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti.

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