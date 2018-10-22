ABD: Suudi Arabistan'a ne yapılacağına gerçekler ortaya çıktıktan sonra karar verilecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülmesinin ardından ABD'nin Suudi Arabistan'a karşı nasıl bir tavır benimseyeceği konusunda açıklama yaptı. Kusher "Kaşıkçı konusunda hâlâ gerçekleri bulma aşamasındayız. Trump ve Pompeo, gerçekler ortaya çıktıktan sonra ne yapılacağına karar verecek. Suudi Arabistan önemli bir müttefik" diye konuştu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile görüşmesine de değinen Kusher, "Şeffaf bir soruşturma yapın tavsiyesinde bulundum" dedi.

Kushner, CNN televizyon kanalında yayınlanan 'CitizenCNN' programında, İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak Van Jones'un sorularını yanıtladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, Kaşıkçı'nın ölümü ile ilgili 'şeffaf bir soruşturma' tavsiyesinde bulunduğunu söyleyen Kuşhner "Kaşıkçı konusunda hala gerçekleri bulma aşamasındayız. Trump ve Pompeo, gerçekler ortaya çıktıktan sonra ne yapılacağına karar verecek. Suudi Arabistan önemli bir müttefik. Bizim tavsiyemizin takip edilip edilmediğini söylemek için de çok erken" diye konuştu.

Açıklamalarında, ABD-Suudi Arabistan ittifakının önemini savunan Kushner, Beyaz Saray'ın bölgedeki çıkarları ile Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasında öldürülmesine yönelik yaptırımları dengeleme gerekliliği olduğunu söyledi. Kushner, "Ortadoğu çok zor bir yer, çok uzun zamandır da zor olduğu biliniyor. Stratejik hedeflerimizi iyi takip etmemiz gerekiyor. Ancak ortada korkunç bir olay var ve bununla da ilgilenmek durumundayız. Olabildiği kadar gerçeklere ulaşmaya çalışıyoruz. Nelerin gerçek ve güvenilir olduğunu belirledikten sonra gerekli adımları atacağız" dedi.

Kushner, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, Kaşıkçı olayı ile ilgili dünyanın Suudi Arabistan'ı izlediğini söylediğini aktardı ve "Bu çok ciddi bir bir suçlama. Çok ciddi bir durum. Şeffaf olduğunuzu ve bunu çok ciddiye aldığınızdan emin olun. Şeffaf bir soruşturma yapın tavsiyesinde bulundum. Bu tavsiyeyi göz önüne alıp almayacaklarını göreceğiz" dedi.