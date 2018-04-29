ABD: Suudi Arabistan'a atılan füze 'İran izleri taşıyor'

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan füzelerin İran izleri taşıdığını söyledi.

Nikki Haley, İran'ın eylemlerinin dünyayı "bölgesel savaşa çekme" riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan ordusu Salı günü, ülkeyi hedef alan füzeyi düşürdüklerini, füzenin herhangi bir zarar vermediğini açıklamıştı. Husiler'in Al Masirah TV kanalı Burkan H2 balistik füzesinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef aldıklarını duyurmuştu.

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan ABD Büyükelçisi Haley, son saldırının da "İran'ın verdiği silahlarla yapılan önceki saldırılara benzer izler taşıdığını" söyledi ve ekledi:

"Tahran rejiminin suçlarını ifşa etmek için birlikte çalışmalı ve mesajımızı almaları için gerekli ne varsa yapmalıyız. Eğer bunu yapmazsak İran dünyayı bölgesel savaşa çekecek."

Haley, konseyin İran'a yönelik alabileceği önlemlere dair bir liste ortaya atsa da Rusya böylesi bir adımı desteklemeyeceğinin sinyalini verdi.