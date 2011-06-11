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Dünya

ABD SURİYE'Yİ KINADI WASHİNGTON (A.A)

11 Haziran 2011 11:06

-ABD SURİYE'Yİ KINADI WASHİNGTON (A.A) - 11.06.2011 - ABD, Suriye hükümetinin muhaliflere karşı şiddet kullanmasını kınadı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Suriye hükümetinin muhaliflere karşı acımasızca şiddet uyguladığı belirtilerek, Washington'un, Avrupa ülkeleri tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarısını desteklediği ifade edildi. Açıklamada, "Suriye hükümeti, Suriye'yi tehlikeli bir yola yönlendiriyor" denildi. BM Güvenlik Konseyi üyelerinden İngiltere, Fransa ile birlikte Almanya ve Portekiz önceki gün Konsey'e Suriye'yi kınayan bir karar tasarısı sunmuştu.

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