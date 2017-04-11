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Dünya
Deutsche Welle

ABD: Suriye'ye saldırıların devamı gelebilir

Beyaz Saray, Suriye yönetiminin kimyasal silah ya da varil bombası kullanması durumunda yeni saldırılar düzenleme imkanını saklı tuttuklarını açıkladı.

11 Nisan 2017 01:21

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 'Başkan Donald Trump'ın Suriye'de başka saldırılara da onay vermeye açık olduğu' bildirildi. Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, Suriye'de kimyasal silah kullanımının devam etmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, 'zehirli gazlara maruz kalan, varil bombalarıyla havaya uçurulan insanların görüntülerine bir daha tanık olunması durumunda gelecekte de harekete geçme imkanını saklı tuttuklarını' söyledi.

Spicer, Suriye yönetiminin geçen haftaki hava saldırısından ders çıkarması gerektiğini belirterek, "Bir bebeği gazlarsanız ya da masum insanların üzerine varil bombası atarsanız, bu Başkan'dan yanıtını alırsınız" diye konuştu.

'IŞİD'den sonra Esad' mesajı

Spicer, Esad'ın iktidarda olduğu istikrarlı ve huzurlu bir Suriye'nin tahayyül edilemeyeceğini söyleyerek, IŞİD'in mağlup edilmesinin Suriye'de siyasi süreç yoluyla yeni bir liderliğin önünü açacağı mesajını verdi.

Diğer yandan Amerikan Savunma Bakanı Jim Mattis, geçen hafta Suriye'nin El Şayrat hava üssüne Amerikan Tomahawk füzeleriyle düzenlenen hava saldırısında Suriye hava kuvvetlerinin operasyonel gücünün yüzde 20'sinin tahrip edildiği ya da hasara uğratıldığı açıklamasını yaptı. Mattis saldırıda bunun yanı sıra yakıt ve cephane depoları ile savunma sistemlerinin de hedef alındığını kaydederek, "Suriye hükümeti, Şayrat'taki uçaklarını yeniden silahlandırma ve uçaklara yakıt doldurma kabiliyetini yitirmiştir ve bu açıdan pistin kullanımının askeri bir faydası kalmamıştır" diye konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

rtr,AFP/BK,EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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