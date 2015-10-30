ABD, Suriye'ye özel harekât timleri gönderiyor



Bölgeye özel harekât timlerinin gönderilmesinin Başkan Barack Obama'nın IŞİD'le mücadelede bir değişiklik anlamına gelmediğine dikkat çeken yetkili, timlerin görevinin sınırlı olacağını kaydetti.

Özel harekât timleri muhalif savaşçıları eğitecek, ayrıca ABD hava saldırılarının koordinasyonunda görev alacak.

Irak'a da mürettebatlarıyla birlikte bir grup Apache helikopterinin yerleştirilmesi seçeneğinin gözden geçirildiği belirtildi.

ABD eğit-donatı bitirdi

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon aylardır IŞİD mevzilerini bombalıyor.

ABD Savunma Bakanlığı eğit-donat projesinin başarısızlığa uğraması üzerine IŞİD ile aktif mücadele eden ılımlı muhalif grupları silahlandırma kararı almıştı. ABD bu kapsamda bu ay paraşütlerle Suriye'nin kuzeyine tonlarca silah ve mühimmat indirmişti.

Viyana'da Suriye zirvesi

Öte yandan Avusturya'nın başkenti Viyana'da ABD ve Rusya'nın öncülüğünde Suriye'de iç savaşın sona erdirilmesi ve bir geçiş süreci oluşturmak amacıyla başlatılan görüşmelere bugün daha geniş bir katılımla devam ediliyor.

Hangi ülkeler katılıyor?

Görüşmelerin ilk turuna ABD, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan katılmıştı. Bugünkü buluşmaya BM'nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, İngiltere, Çin ve Fransa'nın yanı sıra Türkiye, Almanya, Suudi Arabistan, Mısır ve İran dahil 20'ye yakın ülkenin temsilcileri katılıyor. Ayrıca arabulucu rolü üstlenecek ülke olarak Umman'ın adı geçiyor. Suriye ise Viyana'da temsil edilmiyor.

Viyana'nın sürpriz katılımcısı

Görüşmenin sürpriz davetlisi ise İran. İran, nükleer anlaşma ile müzakerelerden sonra ABD ile ilk kez aynı masaya oturuyor. İran'ın görüşmelere katılımı gözlemciler tarafından Washington ile İran arasında yeni bir yakınlaşma adımı olarak değerlendiriliyor. Washington, Suriye krizinde daha önce İran'ın devreye girmesine karşı çıkıyordu.