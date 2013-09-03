T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Suriye'ye daha geniş kapsamlı operasyon mu planlıyor?

ABD'nin eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Jack Keane, 'Başkan Obama'nın Kongre'den onay alması halinde, Esad'ın silahlı kuvvetlerine ciddi şekilde zarar vermeyi planladığı konusunda' kendilerine bizzat güvence verdiğini an

03 Eylül 2013 15:31

Washington'da ABD Başkanı Barack Obama'nın, Suriye'ye yönelik daha geniş kapsamlı askeri müdahale planladığı, ayrıca Suriyeli muhaliflere desteği artırabileceği yolunda görüşler dile getiriliyor.

Başkan Barack Obama, Suriye'ye sınırlı ve olası yeni kimyasal saldırıları önlemeye yönelik bir askeri müdahaleden yana olduğunu ama bunun için Kongre'nin onayını talep edeceğini bildirmişti.

ABD'nin eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Jack Keane, BBC'ye yaptığı açıklamada Pazartesi günü Beyaz Saray'ın bilgilendirme toplantısına katılan önde gelen Cumhuriyetçi senatörlerle görüştüğünü söyledi.

Keane, söz konusu senatörlerin 'Başkan Obama'nın Kongre'nin müdahaleye desteğini alması halinde, Esad'ın silahlı kuvvetlerine ciddi şekilde zarar vermeyi planladığı konusunda' kendilerine bizzat güvence verdiğini anlattıklarını aktardı.

Jack Keane açıklamasında "(Obama), Esad rejiminin ordusunu caydıracak, askeri gücünü ciddi şekilde kıracak bir adım atacak. Burada önemli kelime, 'gücünü kırmak.' Obama'nın söz konusu iki senatöre ayrıca söylediği bir şey de muhalefet güçlerine yardım etmeye niyetli olduğu." diye konuştu.

 

'Asker gönderilmesi planlanmıyor'

 

Ancak bu müdahalenin de uzak mesafeden denizaltı, gemi ya da savaş uçaklarından füze saldırısının ötesinde olması beklenmiyor.

BBC Washington muhabiri Justin Webb, Keane'in görüştüğü senatörlerin John McCain ve Lindsey Graham olduğunu; söz konusu müdahalenin de asker göndermeyi içermediği, daha çok füze saldırısı şeklinde beklendiği yolunda izlenim edindiğini aktardı.

Ancak Webb, Cumhuriyetçilerin tamamının daha kapsamlı bir müdahaleye henüz ikna olmadığına ve bu konuda henüz bir karar verilmediğine dikkat çekti.

General Keane, Suriye'deki isyancı gruplara verilen desteği artırmaya yönelik bir plan olduğunu dile getirdi.

Jack Keane, Cumhuriyetçi senatörlerle görüşmelerine dayanarak 'Başkan Obama'nın askeri dengeleri Suriye muhalefetinin lehine değiştirmeye niyetli olduğunu' söyledi.

ABD Kongresi'nin Suriye'ye yönelik sınırlı askeri müdahale planlarını görüşmek üzere 9 Eylül Pazartesi günü toplanması bekleniyor.

ETİKETLER

amerikaobamamüdahalesuriyekongrejack keane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24