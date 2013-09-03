ABD Suriye'ye daha geniş kapsamlı operasyon mu planlıyor?

Washington'da ABD Başkanı Barack Obama'nın, Suriye'ye yönelik daha geniş kapsamlı askeri müdahale planladığı, ayrıca Suriyeli muhaliflere desteği artırabileceği yolunda görüşler dile getiriliyor.

Başkan Barack Obama, Suriye'ye sınırlı ve olası yeni kimyasal saldırıları önlemeye yönelik bir askeri müdahaleden yana olduğunu ama bunun için Kongre'nin onayını talep edeceğini bildirmişti.

ABD'nin eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Jack Keane, BBC'ye yaptığı açıklamada Pazartesi günü Beyaz Saray'ın bilgilendirme toplantısına katılan önde gelen Cumhuriyetçi senatörlerle görüştüğünü söyledi.

Keane, söz konusu senatörlerin 'Başkan Obama'nın Kongre'nin müdahaleye desteğini alması halinde, Esad'ın silahlı kuvvetlerine ciddi şekilde zarar vermeyi planladığı konusunda' kendilerine bizzat güvence verdiğini anlattıklarını aktardı.

Jack Keane açıklamasında "(Obama), Esad rejiminin ordusunu caydıracak, askeri gücünü ciddi şekilde kıracak bir adım atacak. Burada önemli kelime, 'gücünü kırmak.' Obama'nın söz konusu iki senatöre ayrıca söylediği bir şey de muhalefet güçlerine yardım etmeye niyetli olduğu." diye konuştu.

'Asker gönderilmesi planlanmıyor'

Ancak bu müdahalenin de uzak mesafeden denizaltı, gemi ya da savaş uçaklarından füze saldırısının ötesinde olması beklenmiyor.

BBC Washington muhabiri Justin Webb, Keane'in görüştüğü senatörlerin John McCain ve Lindsey Graham olduğunu; söz konusu müdahalenin de asker göndermeyi içermediği, daha çok füze saldırısı şeklinde beklendiği yolunda izlenim edindiğini aktardı.

Ancak Webb, Cumhuriyetçilerin tamamının daha kapsamlı bir müdahaleye henüz ikna olmadığına ve bu konuda henüz bir karar verilmediğine dikkat çekti.

General Keane, Suriye'deki isyancı gruplara verilen desteği artırmaya yönelik bir plan olduğunu dile getirdi.

Jack Keane, Cumhuriyetçi senatörlerle görüşmelerine dayanarak 'Başkan Obama'nın askeri dengeleri Suriye muhalefetinin lehine değiştirmeye niyetli olduğunu' söyledi.

ABD Kongresi'nin Suriye'ye yönelik sınırlı askeri müdahale planlarını görüşmek üzere 9 Eylül Pazartesi günü toplanması bekleniyor.