ABD: Suriye'nin Türk jetini vurması kasıtlı bir eylemdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü George Little, Türk askeri uçağının Suriye tarafından düşürülmesine ilişkin, ''Bu, Esed rejiminin ve yaptıklarının gayrimeşruluğunu bir kez daha gösteriyor, küstah ve çok rahatsız edici'' dedi.

Little, günlük basın toplantısında, ABD Savunma Bakanı Leon Panetta'nın, dün ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın yazılı açıklamasında belirttiği kaygıları paylaştığını söyledi.

''Bu, Esed rejiminin ve yaptıklarının gayrimeşruluğunu bir kez daha gösteriyor ve çok rahatsız edici'' diyen Little, bir soru üzerine, yine Clinton'ın sözlerini hatırlatarak, bu olayı ''Küstahça'' bulduklarını vurguladı.

Little, bu olayın ABD'nin Türkiye'ye olası insansız hava aracı satışını engelleyip engellemeyeceğine dair soru üzerine, bunların spekülasyon olacağını belirterek, ''Müttefikimiz Türkiye ile güçlü askeri ilişkilerimiz devam ediyor. Türkiye'nin kendini savunması için ihtiyaç duyabileceği teçhizat konusunda kendileriyle görüşmeye devam edeceğiz'' diye konuştu.

Olayla ilgili Türk yetkililerle görüşmelerinin sorulması üzerine Little, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i arayarak, kayıp pilotlardan duyduğu kaygıyı dile getirdiğini söyledi.

Suriye konusunda şu anki odaklarının ekonomik ve siyasi baskılar uygulama yönünde devam ettiğine işaret eden Little, kayıp pilotlara yönelik arama çalışmalarına dair soruya karşılık, ''Eğer talep ederlerse, Türk hükümetine bu konuda yardım etmeye hazırız'' dedi.

Pentagon'un diğer sözcüsü John Kirby de bir soru üzerine, ''Suriye'nin eyleminin kasıtlı olmadığı yönünde hiçbir işaret görmediğini ve olayın zaten her şeyi açıkça gösterdiğini'' belirterek, ''Bizce bu, kasıtlı bir eylemdi'' dedi.