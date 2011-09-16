-ABD, Suriye'deki vatandaşlarını geri çağırıyor WASHINGTON (A.A) - 15.09.2011 - Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki ABD vatandaşlarına ülkelerine geri dönme çağrısında bulundu. Bakanlık, yayımladığı uyarı notunda, Suriye'de bulunan ABD vatandaşlarından, ticari ulaşım olanakları mevcutken ülkeyi derhal terk etmelerini istedi. Uyarıda, ülkede yaşanan şiddet olaylarının belirsiz ve istikrarsız bir duruma yol açtığı belirtildi. Bakanlık ayrıca, Suriye'ye seyahat etmeyi planlayan ABD vatandaşlarının da bu planlarını ertelemeleri gerektiğini bildirdi.