ABD Suriye'de yardım konvoyuna saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu

ABD, Pazartesi günü Suriye'nin Halep kentinde BM'ye ait bir yardım konvoyuna yönelik saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu.

Beyaz Saray olayı, 'çok büyük bir insani trajedi' olarak tanımladı.

BBC'ye konuşan ABD'li yetkililer, saldırının iki Rus uçağı tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Rusya ne kendisinin ne de Suriye yönetiminin saldırıyla ilgisinin olmadığını, olaya hava operasyonları değil karadan açılan ateşin neden olduğunu savunuyor.

Rus Savunma Bakanlığı, 'saldırının yaşandığı yerde yüzeyde açılmış çukur bulunmamasının ve TIR'ların gördüğü tahribatın türünün olaya bir hava saldırısının neden olmadığını gösterdiğini' belirtti.

Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada da "Konvoyun Suriye ordusu tarafından hedef alındığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışı" ifadesi kullanıldı.

Gizlilik kaydıyla BBC'ye konuşan ABD'li yetkililer, konvoyun yol aldığı sırada iki Rus SU-24 saldırı uçağının konvoyun üstünde gökyüzünde bulunduğunu belirtti.

Yetkililer saldırının Suriye ordusu içinse fazla sofistike olduğunu ekledi.

Beyaz Saray sözcüsü Ben Rhodes ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada, 'saldırının ya Suriye rejimi ya da Rus yönetimi tarafından yapılmış olduğunu' söyledi.

Rhodes, "Her durumda bu sahadaki hava saldırılarından Rus yönetimini sorumlu tutuyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler, 'olayın hava saldırısı sonucu gerçekleşip gerçekleşmediğini belirleme konumunda olmadıklarını' belirtiyor.

Olayda 31 TIR tahrip olmuş, yaklaşık 20 sivil yaşamını yitirmişti.

Birleşmiş Milletler olay ardından tüm yardım konvoylarını askıya almıştı.

Bu arada farklı ülkelerden diplomatlar Suriye'deki ateşkes anlaşmasının sürdürülmesi için görüşmelerini sürdürüyor.

Rus mevkidaşı Sergei Lavrov'la görüşen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'nin 'ateşkes sona erdi' açıklamasına rağmen anlaşmanın 'ölmediğini' savunuyor.

İki bakan Cuma günü tekrar biraraya gelecek.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Suriye'deki iç savaşta en fazla sivil ölümünün Suriye yönetiminin eliyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Görevini devretmesi öncesi son kez BM Genel Kurulu'na hitap eden Ban, iç savaşta farklı tarafları destekleyen güçlerin 'ellerinde kan olduğunu' belirtti.

BM Genel Sekreteri şunları söyledi: "Birçok grup birçok masum insanı öldürdü. Ama hiçbiri, mahallelere varil bombası atan ve tutuklulara sistematik olarak işkence yapan Suriye yönetimi kadar öldürmedi."

Ban, 'savaş makinasını besleyen diğer ülkelerin de elinde kan olduğunu' söyledi.

Halep'teki konvoya yönelik saldırıyı 'mide bulandırıcı, vahşi ve görüldüğü kadarıyla kasıtlı' sözleriyle tarif etti ve bunu gerçekleştirenlerin bunun hesabını vermesi gerektiğini belirtti.

Suriye yönetimi ise bu eleştirilere karşı yaptığı açıklamayla Ban'ı, BM antlaşmasını delmekle suçladı.