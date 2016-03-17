ABD: Suriye'de özyönetim tanımayız



Suriye Kürtleri ülkenin kuzeyinde özerk bölge ilan etme kararının şimdilik ertelendiğini duyurdular. Erteleme kararının gerçek nedeni öğrenilemedi. Sözcüleri İdris Nassan Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, bölgedeki Kürt gruplarının temsilcileri arasındaki görüşmelere devam edileceğini söyledi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ertelemeye ‘lojistik' nedenlerin yol açtığını bildirdi.

Suriye Demokratik Birliği'nin (PYD) kuzeydeki Kürt gruplarının birleşik özyönetim ilan edecekleri şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Türkiye, sınırında Kürt devleti kurulmasına izin vermeyeceğini duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner de Suriye'deki hiçbir özyönetimin ya da yarı özerk bölgenin Washington tarafından tanınmayacağını söyledi.

İç savaş sırasında bölgelerinde fiilen özyönetim benzeri bir düzen kuran Suriye'deki Kürt grupları Cenevre'deki barış görüşmelerine davet edilmemeleri üzerine harekete geçmiş ve çeşitli etnik gruplardan 150 kadar temsilciyi toplantıya çağırmışlardı. Bir PYD sözcüsü Suriye'nin kuzeyinde yeni bir yönetim sistemi kurmayı arzuladıklarını ve Suriye'de federatif sisteme geçilmesi gerektiğini söyledi. Toplantıya katılan temsilciler, ‘bütün halk gruplarının haklarının ancak demokratik federalizm ile garanti altına alınabileceğini' belirttiler.

‘Suriye federatif yapıya kavuşturulmalı'

PYD yetkilisi İbrahim İbrahim bu sistemin bütün Suriye için emsal teşkil edeceğini ve federal bölgelerle Şam yönetimi arasındaki ilişkilerin yeni anayasayla düzenleneceğini söyledi. Diğer etnik gruplardan yapılan açıklamalarda, amacın Suriye topraklarını bölmek olmadığı ve önerdikleri sistemin ilerde bütün Suriye tarafından benimsenmesini umdukları ifade edildi.

Halep vilayetinde yer alan Afrin ve Kobani ile Cezire'deki kantonlaşmaya, IŞİD'in püskürtüldüğü, ülkenin kuzeydoğusundaki toprakların da dâhil edileceğini belirten Kürk yetkililer federatif yapılanma yolundaki girişimin bağımsızlık arayışı anlamına gelmediğini vurguladılar. İbrahim etnik gruplar arasındaki karşılıklı güvensizlik nedeniyle Suriye'nin bölünmesini sadece federasyon formülünün önleyebileceğini dile getirdi.

Washington'daki bir düşünce kuruluşunda çalışan siyasi analist Mutlu Çiviroğlu özerklik hamlesinin siyasi ve askeri mesaj içerdiğini belirtti. Çiviroğlu Fransız Haber Ajansı'na (AFP) verdiği demeçte, “Bu Cenevre müzakerelerine ve büyük devletlere verilmiş, ‘bizi görmezden gelirseniz, başımızın çaresine bakarız' mesajıdır” dedi. Suriye'deki muhalif gruplar ve Şam yönetimi Suriye'de federal sistem kurulmasını ret ediyor. Cenevre görüşmelerine katılan Suriye heyetinin başkanı Beşar Caferi, ‘Kürtlerin Suriye halkının önemli bir parçası olduklarını ve Suriyelileri bölmeye çalışmanın büyük bir hata olacağını' söyledi.