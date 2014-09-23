ABD, Suriye’de Horasan’ı da vurdu

ABD Merkez Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Suriye’deki IŞİD hedeflerini vurmak için başlatılan operasyon kapsamında El Kaide’ye bağlı Horasan adlı radikal örgütün de vurulduğu ifade edildi.



Radikal’de yer alan habere göre, Horasan’ın Batı’ya düzenleyebileceği “muhtemel saldırıya” karşı örgütün hedeflerinin vurulduğunu belirten Komutanlık, hava saldırılarının Halep’e gerçekleştirildiğini bildirdi. IŞİD hedeflerine karşı gerçekleştirilen saldırılara katılan Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Horasan’a yapılan saldırıya katılmadıkları kaydedildi.



Öte yandan, saldırılarda El Nusra hedeflerinin de vurulması sonucu en az yedi örgüt üyesi öldü. Saldırılarda üçü çocuk olmak üzere sekiz sivil de hayatını kaybetti.