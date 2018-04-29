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BBC Türkçe

ABD, Suriye'de bir aylık ateşkes istedi, Rusya 'teklif gerçekçi değil' dedi

ABD, Suriye'de çatışmaların, hava bombardımanlarının ve kimyasal silah kullanımı iddialarının son haftalarda yoğunlaşmasıyla artan sivil ölümleri üzerine, ülke genelinde geçerli olacak bir aylık geçici ateşkes çağrısında bulundu. Rusya ise 'öneri gerçekçi

29 Nisan 2018 20:30

ABD, Suriye'de çatışmaların, hava bombardımanlarının ve kimyasal silah kullanımı iddialarının son haftalarda yoğunlaşmasıyla artan sivil ölümleri üzerine, ülke genelinde geçerli olacak bir aylık geçici ateşkes çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, "Esad rejiminin kimyasal silah kullandığı yönündeki haberler üzerine bir kez daha dehşete düşmüş durumdayız. Sadece son 48 saat içerisinde artan bombardımanlar nedeniyle onlarca sivil öldü" dedi.

Nauert, ABD'nin Birleşmiş Milletler nezdinde girişimlerde bulunarak ülke genelinde geçerli olacak bir aylık geçici ateşkes için adım atacaklarını ifade etti.

ABD, Geçici ateşkesle sivillere insani yardım ulaştırılmasını ve çatışma bölgelerindeki 700 sivilin tahliyesini öneriyor.

Ancak ABD'nin çağrısına Rusya'dan gelen ilk yanıt olumsuz yöndeydi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Vasili Nebenzia, New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtlarken ABD'nin çağrısı için 'gerçekçi bir yaklaşım değil' dedi ve "Biz de bir ateşkes hatta savaşın bittiğini görmek isteriz. Ancak teröristlerin aynı fikirde olduğundan emin değilim" diye konuştu.

Son haftalarda muhaliflerin elindeki Doğu Guta ile İdlib bölgelerinden çok sayıda sivil ölümü haberleri geliyor.

Birleşmiş Milletler, sadece son 4 günde Doğu Guta ve İdlib'de hayatını kaybeden sivil sayısının 200'ü aştığını söylüyor.

Ayrıca her iki bölgede de Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının klor gazı kullandığı yönünde iddialar var.

Birleşmiş Milletler, savaş suçlarını inceleme komisyonunun iddiaları inceleyeceğini duyurdu.

Suriye hükümeti ise klor gazı kullanıldığı iddialarını reddediyor.

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